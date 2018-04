Citroën DS Devine schuwt de kitsch niet

Door: BV

Laat ons beginnen met het belangrijkste nieuws: deze DS Devine (de Fransen gebruiken in hun communicatie almaar minder de combinatie met de merknaam Citroën) zal nooit in productie gaan.

Technisch is er niet veel bekend gemaakt. Logisch, want het gaat vooral om het uiterlijk. Wat Citroën kwijt wil is dat er een 1.6 liter turbomotor onder de motorkap komt te liggen. Die zal 270pk en 330Nm opwekken. Dit vermogen probeert via de voorwielen grip op het wegdek te krijgen. De vierdeurs heeft een lengte van 4,21 meter en is op twee centimeter na twee meter breed. De hoogte vanaf het wegdek bedraagt 1,35 meter.

Zelfstandig

De DS-lijn gaat binnen het gamma van Citroën als zelfstandig merk verder in plaats van als label. Citroën-garagehouders leggen best al een spaarpot aan voor de bouw van een extra showroom als je het ons vraagt. De Fransen willen de DS-modellen immers hoe langer hoe meer een eigen identiteit geven. Het Citroën logo wordt geschrapt en vervangen door een DS badge. Het exterieur is verder aangepakt met lasertechniek en scrollende richtingaanwijzers. Het opvallendste is de afwezigheid van een achterruit. In plaats daarvan is er een camera wiens beeld wordt geprojecteerd op een achteruitkijkspiegelvormig scherm. Het dak is bekleed met materiaal dat doet denken aan de schubben van een reptiel. Die verschillen overigens onderling. Sommige zijn mat, andere gesatineerd, ondoorzichtig of doorzichtig. Dit levert een unieke lichtval op.

Carbon en kristallen

Binnenin zijn de ontwerpers nog verder gegaan. Wie wil kan op amper 15 minuten de sfeer van het interieur compleet aanpassen, wat de fabrikant Hypertypage noemt. DS toont drie stijlen: Male, Parisienne Chic en Fatale Punk. Male is de stoerste versie waarin veel carbon wordt gebruikt. Bij Parisienne Chic is leer en geplooide zijde volop aanwezig en is er een geborduurd patroon aanwezig op de deurpanelen. Fatale Punk is een samenwerking, deze keer met Swarovski. Dat kan maar één ding betekenen, deze versie is overladen met luxe. Er is gewatteerd, met juwelen bezet leer en Swarovski Crystal stof.

Het studiemodel debuteerde tijdens de Concours d'Elégance in Chantilly komende zondag en doet momenteel het Autosalon van Parijs aan.