Peugeot recycleert Exalt Concept voor Parijs

Door: BV

Toch lastig - investeer je als autobouwer miljoenen in de creatie van een nieuwe concept car, kan je hem één keer tonen en dan is het oud nieuws. Tenzij je er weer wat nieuws mee doet natuurlijk. Veel hoeft dat niet te zijn. De Peugeot Exalt was eerder dit jaar al te zien op het Autosalon van Peking en wordt verscheept naar Parijs in een nieuw kleurtje. De voorzijde is nog steeds in ongelakt staal, terwijl de kunststof achterzijde met reliëf (Peugeot heeft het over ‘shark skin’) z’n rode tint ruilt voor meer ingetogen grijs.

Elektrische step

In de koffer verstoppen de Fransen nu de Hybrid-kick. Dat is een kleine, elektrische step. Daarmee kan je het laatste deel van je reis verderzetten - ook als je er met de auto écht niet meer door kan.

340pk benzine-hybride

De Exalt wordt nog steeds aangeboden door een 340pk sterke hybride aandrijflijn. Dat is gecombineerde vermogen van een 270pk sterke 1.6 onder de motorkap en de 67pk sterke elektrische motor die de achterwielen doet draaien. Peugeot gebruikt tot op heden diesels bij z’n hybrides en kiest hier voor het eerst een andere oplossing. Echt licht is de Exalt er niet van geworden - de weegschaal duidt 1,7 ton aan.

Blacklights

Nog een nieuwigheid: in de koplampen zijn blacklights ingebouwd. Je kent ze van feestjes, waar ze wit en fluorescerende kleuren doen oplichten. Met de wegmarkering doen ze hetzelfde. Dat moet de zichtbaarheid gevoelig verbeteren, vooral bij zonsop- en ondergang.