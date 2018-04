Volvo XC90 First Edition de deur uit

Door: AUTO55

Goed nieuws bij Volvo: alle 1.927 exemplaren van de XC90 First Edition zijn de deur uit. Op piekmomenten werden er volgens de Zweden zelfs 7 auto's per minuut verkocht.

Internet

Zoals we eerder meldden kon de First Edition van de nieuwe XC90 enkel via het internet worden besteld. Dat wil dus zeggen: zonder de SUV in het echt te hebben gezien en dus zeker zonder ermee gereden te hebben. Het model in kwestie, waarvoor niet minder dan € 92.700 werd gevraagd, wordt met de koetswerklak Onyx Black geleverd en is gespekt met onder meer een luchtophanging, verwarmde en geventileerde stoelen vooraan, een Bowers & Wilkins audio-installatie, lederen bekleding (inclusief een met koeienhuid bedekt dashboard), speciale houtinleg en 21-duims lichtmetaal.