Audi komt met A9

Door: BV

Een autobouwer wil anno 2014 een model in elk mogelijk gaatje in de markt mikken. En Audi denkt er weer een te hebben gevonden. Dat van mensen die wel een superluxe limousine willen, maar vinden dat bij de conventionele modellen de achterruit een tikkeltje te verticaal staat. Hoe die dan mag heten? Wel - A9 natuurlijk. Een model waarover al langer geruchten te ronde doen en waarvan nu een concept car onderweg lijkt naar het Autosalon van Los Angeles dat in november doorgaat. ‘Lijkt’, want bevestigd is het nog niet.

Meer van hetzelfde?

Van Audi’s kan je veel zeggen, maar niet dat de modellen makkelijk uit elkaar te houden zijn. Wie wil weten hoe zo’n A9 eruit zal zien, kijkt dus best gewoon naar de A7. Natuurlijk zullen de lichten in kop en staart anders zijn en zal er alweer een nieuwe interpretatie van de single-frame-grille aan te pas komen, maar je ziet welke richting het uit gaat. Wanneer de concept zich zal vertalen zweeft ook al door de gangen: 2017.