Door Goldfinger geïnspireerde Aston Martin DB5 onder de hamer

Sinds gisteren en tot 17 september (exact een halve eeuw nadat de prent Goldfinger in première is gegaan) kan je via de webstek van Brits veilinghuis Christie's bieden op deze Aston Martin DB5 - met stip op nummer 1 als het over de coolste Bond cars ooit gaat. Het betreft weliswaar een miniatuur (op schaal 1:3), maar toch hopen de makers er tussen 40.000 en 60.000 Britse Ponden voor te vangen (€ 66.000 - 100.000). Je kan dus al raden dat er het één en het ander over te vertellen valt. Zo is het schaalmodel gespekt met allerhande gadgets zoals dat in de James Bond-film het geval was (inclusief de draaiende nummerplaat, kogelvrije voorruit en telegeleide machinegeweren) én is het koetswerk verguld met 24-karaats goud. Als kers op de taart zette Sir Ken Adam, de ontwerper van de gadgets uit Goldfinger, zijn handtekening op de kleine Aston.

De fortuinlijke koper krijgt niet alleen de DB5-reproductie in ruil voor het geboden bedrag, maar ook een uniek Goldfinger Seamaster Aqua Terra polshorloge van Omega, een speciale 'gouden' editie van het boek 'The James Bond Archives', een originele Goldfinger-filmposter (met de fameuze gouden deerne op de achtergrond) en een roman van Ian Flemings Goldfinger van de eerste druk. De opbrengst gaat naar de NSPCC, een organisatie die zich bezighoudt met preventie tegen kindermishandeling.