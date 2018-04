Vauxhall VXR8 Maloo

Werd door Holden Special Vehicles omgedoopt tot HSV Gen-F Maloo en met extra testosteron geïnjecteerd, waardoor zijn V8-motor zo'n 30pk in de plus ging. Het Engelse Vauxhall (bij ons spreken we over Opel) hield het met de VXR8 Maloo op 430 paarden, wat vanzelfsprekend nog steeds erg veel is voor een 'utilitair'. Is nog steeds te koop - maar niet bij ons.