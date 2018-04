BMW presenteert 2-reeks Cabrio

Door: BV

Volgende maand kan het publiek op het Autosalon van Parijs voor het eerst kennismaken met de BMW 2 Cabrio. En dat gebeurde nog nooit eerder, om de eenvoudige reden dat de Duitsers de vorige generatie van deze auto nog met een 1 op de koffer afleverden. Onderhuids is aan die filosofie overigens niets gewijzigd, maar voor zo’n 2 moet je natuurlijk wat meer betalen.

Ja, er is een M

Neen, het is geen échte M2. Het is de M235i, die in de categorie van de wat verwaterde M-modellen valt. Al hoef je over kracht of prestaties toch echt niet te klagen. De drieliter zes-in-lijn met turbo wekt 326pk en 450Nm op, sluist dat door een achttrapsautomaat en beweegt zich vervolgens 5,2 tellen na stilstand aan 100km/u. Voor de liefhebbers met minder centen heet BMW een M-sportpakket in de aanbieding.

Veel viercilinders

Onderin het gamma vinden we de gebruikelijke reeks viercilindermotoren. De benzines zijn allemaal 2 liter groot (we veronderstellen dat je weet dat het cijfer in de typeaanduiding er gewoon is voor de show) en krijgen een turbo opgeschroefd. In de 220i wekt het blok 184pk en 270Nm op, in de 228i is dat 245pk en 350Nm. En er is ook nog een 220d (alweer - 2 liter slagvolume) die 190pk en 400Nm richting achteras stuurt. Die motor zorgt, gekoppeld aan de (optionele) 8-trapsautomaat, voor een sprinttijd tot 100km/u van 7 seconden. Dezelfde oefening, maar dan met de standaard manuele zesbak, duurt 7,1 seconden. Gemiddeld lust de 220d tussen 4,1 en 4,4l/100km (manueel) of tussen 3,8 en 4,1l/100km (automaat). Dat komt neer op respectievelijk 107-115 en 99g/km op de CO2-schaal.

Stoffen kap

BMW houdt vast aan een drielagige stoffen kap die vanzelfsprekend elektrische bediend wordt. Die is er naar keuze in bruin, antraciet of zwart. Ze is beter dan voorheen want ze beperkt de geluidsinsijpeling met 5dB meer dan bij de 1 Convertible. Je kan ze bedienen tot 50km/u en de transformatie duurt 20 seconden. Ze rust boven de koffer die daardoor slechts een kleine doorlaadopening biedt, maar het volume ervan groeide wel met 9% ten opzichte van de 1 Cabrio.