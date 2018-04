Dit wordt het nieuwe instapmodel bij Opel

Door: AUTO55

Vanaf volgend jaar laat Vauxhall de kleine Viva op de wereld los. En zustermerk Opel zal, net als Chevrolet (doch niet in Europa), die stadsrakker eveneens in het gamma overnemen. De naam zal anders klinken, maar de auto blijft dezelfde. Hoe de Viva bij Opel zal heten komen we morgen pas te weten. Begin volgende maand dan, op het Autosalon van Parijs, volgen meer beeld en details. En reken maar op een scherpe prijsstelling.

Bye bye Agila

Opel zal de nieuwe aanwinst net onder de Adam positioneren als nieuwe instapper van het merk. De Duitsers willen ermee de strijd aangaan in het A-segment, waar bijvoorbeeld de Renault Twingo en Volkswagen Up thuishoren. Wie hij opvolgt? Dat moet de niet zo succesvolle Agila zijn.