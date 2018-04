BMW 7-reeks neemt afscheid met Individual Final Edition

Door: AUTO55

Volgend jaar wordt de huidige BMW 7-reeks op pensioen gestuurd, wat de makers ervan op het idee bracht om er nog een laatste editie uit te persen: de Individual Final Edition. Dat is niet meer of minder dan een rijdende etalage van BMW's Individual-lijn (voor wie z'n BMW nog meer op smaak wil brengen en ook bereid is daar smakelijke bedragen voor op tafel te leggen.

Nieuwe lakkleuren

Speciaal voor de BMW 7 Individual Final Edition zijn twee speciale lakkleuren voorzien: Citrine Black metallic en Mineral White metallic. Wat er zo speciaal aan is? Afhankelijk van de lichtinval en kijkhoek veranderen ze van tint.

Binnenin dan wordt je bijna vanzelfsprekend op een volledig lederen bekleding getrakteerd, met Alcantara als uitzondering voor de hemelovertrek. Er zijn telkens twee soorten van elk. Elke stoel en hoofdsteun wordt bovendien afgewerkt met exclusieve zwarte of witte belijning om met het lederen oppervlak te contrasteren, en tot slot is het interieur afgewerkt met hoogglans strips in gelakt pianozwart. Over prijzen wordt dan weer niet gerept.