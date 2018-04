Ruiger dan ooit: Nissan Project Titan

Door: AUTO55

De Titan, die je bij ons niet kan kopen, is een mastodont op vier wielen om ruwe terreinen mee te ontdekken. Dat wil Nissan maar al te graag extra in de verf zetten. En dus deed het merk - zoals het al eerder deed met de 370Z - beroep op hun 'fans' op de populaire sociale mediawebstek Facebook om via stemmen een uniek exemplaar tot stand te brengen. Zijn naam? Project Titan. Zijn doel? Een avontuurlijke tocht in Alaska ondernemen met enkele Irak-veteranen en de bezielers van het Wounded Warrior Project achter het stuur. Die zullen de trip documenteren en via Youtube met de wereld delen.

Gepakt en gezakt

Voor de Project Titan werd de Titan Crew Cab PRO-4X als basis genomen. De aanpassingen zijn, zoals je van de foto's kan afleiden, niet van de poes. We noteren onder meer een potige bumperpartij, een camouflagewrap, een winch, bijkomende LED-verlichting en 18-duims Revolver D525-wielen gewikkeld in Nitto Trail Grappler M/T-banden, maar ook een extra trailer met daarin een tent, een reservewiel, opslag voor water en brandstof alsook een geïmproviseerde keuken waar jeugdbewegingen natte dromen van krijgen. Het kloeke navigatiesysteem werd bij Lowrance vandaan gehaald. En onder de motorkap? Daar schuilt een 5.6-liter V8 met een Nismo-luchtinlaat. En aan het uiteinde van de off-roader tref je de einddempers van een Borla-uitlaatsysteem. Niet voor doetjes dus, die Project Titan.