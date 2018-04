Toyota U2 wil de toekomst leveren

Door: BV

Het maakt niet uit welke studie je erbij neemt, iedereen is het erover eens: in de toekomst zullen almaar meer mensen in almaar grotere steden leven. Dat brengt natuurlijk heel wat uitdagingen met zich mee. Auto’s zullen zich moeten aanpassen, maar de bestelwagens blijven natuurlijk niet buiten schot. Toyota heeft de glazen bol even ingekeken en alvast de bestelwagen voor de toekomst ontworpen: de U2.

Stoer, trendy en praktisch

Die drie kernwoorden sommen de U2 eigenlijk wel op. Hij is tegelijk ook minimalistisch, vooral aan de binnenzijde. Een iPad neemt een aantal infotainmentfuncties voor z’n rekening en tegelijk zien we een frisse aanpak voor onder meer de selectiepook voor de aandrijving en de armsteunen. En dingen laden moet ook makkie zijn, want de conventionele kofferklep is vervangen door een laadklep. Wat de U2 aandrijft? Daar hebben we het raden naar.