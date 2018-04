Opels nieuwe instapper heet Karl

Door: AUTO55

Met de Adam viseert Opel (zelfverklaarde) hipsters die anders voor een Citroën DS3 of Fiat 500 zouden opteren. Dat laat de ruimte voor een budgetvriendelijker model dat zich lager in hetzelfde segment bevindt. Karl is de naam ervan geworden - genoemd naar één van de zoons van oprichter Adam Opel.

2cm korter

De Karl vervangt de Agila en zal volgens Opel scherp geprijsd zijn. Daarnaast laat het merk weten dat er heel wat aandacht werd besteed aan praktische bruikbaarheid en ruimte. De ontwikkeling van de Karl werd samen met Chevrolet opgepakt dat ermee een opvolger voor de Spark heeft klaargestoomd. Laatstgenoemde komt evenwel niet naar Europa (Chevrolet heeft zich van onze markt teruggetrokken) dus heeft de Karl tenminste geen interne concurrentie. Veel details zijn er nog niet, al kunnen we wel al melden dat de Karl 3,68m lang wordt - exact 2cm korter dan de Adam.