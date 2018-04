Dit is de nieuwe Opel Corsa

Door: BV

Al 32 jaar staat de Corsa bij Opel in de catalogus. In Europa werden er 12 miljoen stuks van verkocht, waarvan 2,8 miljoen van de vierde generatie. Op het Autosalon van Parijs staat volgende maand generatie vijf te blinken. Opel belooft alvast 4,02m premium gevoel voor een scherpe prijs. De benzine is er vanaf € 13.300 en een diesel zal vanaf € 15.150 bestelbaar zijn. Een vijfdeursvariant kost € 500 meer.

Motorengamma

De kleine 1.0l driecilinder turbomotor waarmee we onlangs kennis maakten in de Opel Adam Rocks, vinden we ook hier terug. Hij komt in vermogensversies met 90 of 115pk. Hij leeft naast een 1.2 met 70pk en een 1.4 met 90pk. Twee motoren die het zonder turbo stellen. Dieselrijders hebben dan weer geen keuze - zij moeten het doen met de 1.3 CDTI met 75 of 95pk. Een motortje dat onder meer dankzij een standaard start/stop-systeem genoegen neemt met 3,2l/100km of slechts 85g/km (90pk-versie).

Meer technologie

De Duitsers proppen (al dan niet optioneel) behoorlijk wat technologie in de kleine Opel. Zo is er een infotainmentsysteem met een hele hoop apps, zijn er bi-xenonkoplampen met hoekverlichting, is er dodehoekwaarschuwing, geavanceerde parkeerhulp, een signaal dat waarschuwt voor aanrijdingen en zelfs verkeersbordherkenning.