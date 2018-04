Opel stelt Vivaro Combi voor

Door: AUTO55

De Opel Vivaro voor werklieden kregen we in maart al te zien, nu is het tijd om de versie voor personenvervoer te presenteren. Dat model krijgt 'Combi' aan z'n naam gebreid en is er net als de utilitaire versies met twee maten voor het onderstel (4.998mm and 5.398mm). Ook interessant om weten is dat zowel de tweede als de derde zitrij kan worden verwijderd. De rugsteun van de derde rij kan je eveneens neerklappen.

Motoren

Er is keuze uit twee dieselmotoren, elk in twee vermogensuitvoeringen. De 1.6 CDTI levert desgewenst 90 of 115pk, de 1.6 Biturbo CDTI gaat prat op 120 of 140pk. De versie met 120 paarden zou volgens Opel gemiddeld 5,7l/100km lusten, wat neerkomt op 149g/km CO2.