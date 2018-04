Meer motoren voor BMW 2 Active Tourer

Door: BV

De BMW 2 Serie Active Tourer is nauwelijks aangekomen in de showroom of de Duitsers hebben er al wat nieuws over te vertellen. Het motorenaanbod wordt namelijk uitgebreid.

220i

192pk en 280Nm trekkracht - voor de voorwielaangedreven monovolume is het genoeg om na 7,5 seconden 100km/u te rijden, door te stomen tot 230km/u en nooit meer dan 6,1l/100km te verbruiken.

216d en 220d

Een 218d was al aangekondigd. Er komt nu ook een 216d bij. Een driecilinder met anderhalve liter inhoud die 116pk en 270Nm opwekt. Hij presteert nog aardig, met een acceleratietijd van 10,6 seconden en een top van 195km/u. Verbruik? 3,9l/100km. En dan is er nog een nieuwe 220d die 190pk en 400Nm achter de hand houdt. Die slurpt wel tot 4,5l/100km maar bolt al na 7,7 seconden tegen 100km/u en perst er desnoods wel 225km/u.

xDrive

Da’s BMW benaming voor vierwielaandrijving. Beschikbaar op de 220d, maar wel alleen als je er de automaat bijneemt.