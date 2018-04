Citroën DS3 Ines de La Fresssange

Door: BV

Ines de La Fressange is een Frans modehuis. De naam komt uiteraard van de oprichtster, die onder meer een kledinglijn voor dames heeft, maar zelf ook nog regelmatig modelleert. En ze is al 60.

Franse driekleur

Ziezo, nu weten we wie de kleurtjes voor deze speciale DS3 gekozen heeft. De naam staat ook op de B-stijl, voor wie het zou vergeten. De koets is uitgevoerd in inktblauw, terwijl de naafdoppen, de spiegelkappen en het dashboard zijn uitgevoerd in het rood. Granietblauwleder siert de zetels en omdat enig chauvinisme er altijd wel in gaat, komt de Franse driekleur onder meer ter hoogte van de achterruit, de hoofdsteunen en de vloermatten terug.

Gelimiteerde oplage

Officieel is het nog een concept car, te zien op het Autosalon van Parijs. Maar wie er absoluut één wil, moet alleen wat geduld oefenen. Het wordt geen gelimiteerde uitgave. Gegarandeerd.