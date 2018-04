Deze boot kruipt zelf uit het water

Door: BV

De Franse jachtbouwer Iguana heeft wat nieuws bedacht: een amfibie voertuig dat voor één keer varende auto is, maar wel een rijdende boot. Op rupsbanden nog wel.

Handig uit het water te halen

De open Iguana bestaat in 24 of 29 voet lengte en wordt aangedreven door een 300pk sterke buitenboordmotor. Maar hij heeft ook een interne aandrijving. Die voorziet de kracht voor de rupsbanden die uit de romp klappen wanneer ze nodig zijn maar bij gewone vaart nauwelijks op te merken zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je er op die manier mee naar de bakker gaat, maar het betekent wel dat het heel wat minder gedoe is om de boot op het droge te stallen. Anders komt er ten minste een aanhangwagen of kraan aan te pas. En de rupsjes rijden met groot gemak een mul strand op. Bekijk het in de fotospecial.