Peugeot Quartz: voor wie 500pk wil loslaten op elk terrein

Door: BV

Peugeot pakt op het Autosalon van Parijs uit met de Quartz. Dat is een échte crossover. Een kruising tussen een hoog op poten staande SUV en een sportieve bolide. De showstopper is zo maar eventjes 2,05m breed, 4,50m lang en rust op 305mm breed rubber die om velgen met een diameter van liefst 23 duim gespannen zijn.

Minerale aanblik

De Fransen lijken wel een obsessie voor mineralen te hebben ontwikkeld. Zo omschrijft het Peugeot het interieur als een monoliet, is het grijs van de Quartz (nog een mineraal) geïnspireerd op rotskristal en heeft het het over een ‘gebeiteld’ design. O ja, en de middenconsole is uitgevoerd in basaltsteen.

Interieur

Onder de Quartz vinden we het EMP2-platform van PSA. Maar in dit geval is er een composietstructuur op aangebracht waarop de koetswerkpanelen worden gelijmd. Dat is lichter en stijver. Zo stijf dat Peugeot de B-stijl achterwege kon laten en portieren die zich in tegenstelde richting openen als dekschilden kon monteren. Aan boord klauteren wordt vergemakkelijkt door wegklapbare treden.

Het interieur is aangekleed met stof en leder. Waar je lijf niet rechtstreeks mee in contact komt is voorzien van zwart leder. Wat je wel aanraakt, is uitgevoerd in rood. En over rood gesproken - de deurpanelen zijn gefreesd uit composietmateriaal waar bij elke laag rood pigment werd aangebracht om een strepenpatroon te creëren.

Head-up-display

De bestuurder wordt getrakteerd op een kuipzetel en een vierpuntsharnas. Niets speciaals, want ook de drie andere zitplaatsen zijn ermee uitgerust. Maar het kleine stuurtje achter een compleet op de piloot gerichte boordplank met tuimelschakelaars, da’s alleen voor hem. Het gros van de informatie wordt geprojecteerd op een groot head-up-display. Dat omvat ook een lamel in polycarbonaat op een hoek van 45°, wat de Fransen in staat stelt extra gegevens te projecteren met een diepte-effect.

500pk, hybride

“De 1,6l turbomotor wekt in z’n eentje al 270pk en 330Nm op. Da’s bijna 170pk/liter!” De Quartz steek je best in het stopcontact. Dan vertrek je met een volgeladen batterij en kan je het totale potentieel van de Quartz los laten. En dat is nogal wat. De 1,6l turbomotor wekt in z’n eentje al 270pk en 330Nm op. Da’s bijna 170pk/liter! Elke as krijgt daarnaast ook nog eens ondersteuning van een 85kW sterke elektromotor. Het totaal is een paardenstal waarin meer dan 500 stuks ronddraven. Gek genoeg maakt Peugeot géén gebruik van elektronische snufjes om al dat geweld in goede banen te leiden, maar zitten er degelijke mechanische sperdifferentiëlen op. De ophanging is ook gestuurd. Pneumatisch. De bodemvrijheid kan ermee variëren van 30 tot 35cm. Een sensor die het wegdek leest en ook gegevens tapt uit het navigatiesysteem, kiest de juiste instelling.



Hoe snel is de Peugeot Quartz?

Ja, we willen het ook weten, maar dat laat Peugeot niet los.