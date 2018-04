De Rolls-Royce Silver Shadow van Johnny Cash kopen? Het kan!

Door: BV

Natuurlijk is de Rolls-Royce van de man die altijd in het zwart gekleed was, ook in stijlvol zwart uitgevoerd.

Silver Shadow LWB

Cash moest z’n Silver Shadom met lange wielbasis niet eens zelf financieren. Hij kreeg ‘m cadeau van televisiezender ABS na twee succesvolle jaren van The Johnny Cash Show, een programma dat helemaal rond de countryster en z’n vrouw June Carter was opgebouwd. Cash liet hem wel een beetje aanpassen, onder meer door de initialen JRC aan te brengen.

Veiling in Las Vegas

De Rolls is al ruim dertig jaar niet meer in het bezit van de familie Cash. Hij werd netjes weggestopt in een verzameling en wordt nu aangeboden op een Barrett-Jacksons veiling in Las Vegas. En hij gaat er gegarandeerd de deur uit, want er is geen minimumprijs vastgesteld.