Range Rover Evoque SW1 gaat Mini achterna

Land Rover introduceert met de Evoque SW1 de eerste speciale editie uit een serie ‘Inspired by Britain’. Vandaar de Union Jack op de spiegelkappen, de kofferspoiler en de versnellingspookknop (behalve als je voor een Evoque met 9-trapsautomaat opteert).

De Evoque SW1 zal te zien zijn op het autosalon van Parijs dat op 4 oktober aanstaande van start gaat. Hij laat zich baseren op de Evoque Dynamic en als klant kan je kiezen tussen de koetswerkkleuren Firenze Red, Fuji White, Loire Blue, Santorini Black of Corris Grey in combinatie met een dak en wielen in Fuji White. Op zijn uitrustingslijst prijkt onder meer een head-up display (ook te bestellen voor de gewone Evoque) dat op lasertechnologie steunt. Zo'n systeem is scherper, heeft betere kleuren en geen last van zonnestralen in vergelijking met een LED-HUD. Ook zijn er kleine wijzigingen te vinden in het interieur. De leren bekleding is in Taurus Ebony uitgevoerd, met contrasterende stiksels en rood geanodiseerde accenten.

De verkoop van de Evoque SW1 zal medio oktober in gang schieten. Prijzen zijn er nog niet.