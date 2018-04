Eindelijk nieuwe 1.6 diesel voor Opel Mokka

Door: BV

Opel introduceerde de Mokka iets meer dan twee jaar geleden. Het model geniet flink wat bijval. Sinds z’n lancering zijn er meer dan 275.000 van verkocht in Europa. Dat betekent echter niet dat er niets op aan te merken valt. Zo beschouwden we de 1.7l dieselmotor zelfs 2 jaar geleden al als hopeloos voorbijgestreefd. Nu is er gelukkig een nieuwe - 1.6l groot en 6pk en 20Nm sterker dan z’n voorganger.

Zuiniger, sneller, stiller, lichter

Dat laatste is geen kunst - de oude 1.7 was een carnivoor. En de nieuwe is juist erg trillings- en geluidsarm. Dat zal nogal een contrast geven. En met 136pk en 320Nm kan de nieuweling ook naar 100km/u in 9,9 seconden. Ook dat is vlot, met dank aan een handbediende zesbak.

Waar het echter allemaal om draait zijn de verbruikscijfers. Die dalen gevoelig (ook geholpen door een start/stop-systeem). Van 4,6 naar 4,1l/100km, terwijl de zestienhonderd ook nog eens schoon genoeg is voor een Euro 6-emissielabel. De CO2-uitstoot tenslotte, bedraagt nog slechts 109gr/km.

Tenslotte is de nieuwe eenheid ook nog eens 20kg lichter in vergelijking met de centrale die hij aflost. En omdat hij net bij de vooras huist, durven we hopen op een snediger stuurgedrag. Ook op dat vlak was de Mokka nog voor verbetering vatbaar.