VW Tristar is Transporter pick-up voor elk terrein

Door: BV

De blik van de auto-industrie is al zo strak naar het Autosalon van Parijs gericht, dat je bijna zou vergeten dat er ook nog andere beurzen plaats vinden. De Commercial Vehicle Show in Hannover bijvoorbeeld. Gelukkig presenteert VW er deze Tristar, zodat we ook eens wat anders kunnen doen dan Parijs-nieuws.

Gebaseerd op Transporter

Natuurlijk is de Tristar gebaseerd op de Transporter - dat ziet iedereen. Net zoals duidelijk is dat de zaag erin ging om een open laadruimte achteraan te creëren. Met tal van originele stijldetails nog wel - kijk maar naar de gekartelde rand van de laadruimte.

Luxueus interieur

Dat je de achterste helft kan gebruiken voor het zware werk, betekent niet dat je je binnenin wat comfort moet ontzeggen. Zo is er een 20-duims tablet, een koffiemachine, grote koelbox en draaibare zetels.

Over elk terrein

Een sprinttijd van 10 seconden - voor een bestelwagen is dat behoorlijk pittig. En als hij aan 185km/u nog in je binnenspiegel blijft hangen, ben je ook onder de indruk. Dat kan de Tristar, met dank aan een 2-liter TDI met 204pk en 450Nm die gepaard is aan een zeventrapsautomaat. Maar de Tristar gaat ook door waar je normale gezinsvijfdeurs het voor bekeken houdt. Met vierwielaandrijving, een sperdifferentieel en een 3cm verhoogde bodemvrijheid.

Ook naar Brussel?

Wie hem wil zien moet niet meteen naar Hannover. Gewoon even geduld hebben tot januari kan ook. Dan staat de Tristar op het Autosalon van Brussel.