Ligt Seats verrassing voor het Salon van Parijs al buiten?

Door: BV

Het is een beetje een klassieker aan het worden - wil je als autoconstructeur je creaties beschermen tegen al te gortige kopjes (van Chinese bodem bijvoorbeeld), dan moet je de ontwerpen indienen bij een patentbureau. Liefst zo snel mogelijk. En helaas zijn die bureau’s zo lek als een zeef. Met de regelmaat van de klok kunnen we zo een blik werpen op modellen die de automerken zelf nog even onder doek hadden willen houden. Vandaag lijkt het weer prijs te zijn - met deze erg sportieve Seat. Die komt van een Europees Patentbureau - wat suggereert dat de Spaanse VW-dochter dit exemplaar (overduidelijk een concept car) achter de hand houdt voor het Autosalon van Parijs.

Ontworpen door Giugiaro?

Het Italiaanse stijlhuis Giugiaro is tegenwoordig van VW. Dat heeft de jongste tijd zo veel modellen dat het elke tekenmeester kan gebruiken. En Giugiaro wordt door de Duitsers graag ingeschakeld om concept cars te tekenen. We kregen onder meer al de Parcours te zien, de Brivido, de Audi Quattro Nanuk, de Clipper (een monovolume met vleugeldeuren) en niet één maar twee kleine VW’s: de Go en de Tex. Nu heeft het er alle schijn van het huis zich over een sportieve Seat heeft gebogen. Het merk zelf houdt de lippen nog even stijf, dus bevestiging is er nog niet.