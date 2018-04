Audi doet het dak van de TT

Door: BV

We hebben al kennisgemaakt met de nieuwe Audi TT en Audi TT S. Maar de nieuwe compacte coupé van het model droeg bovenop z’n lichter geworden MQB-platform altijd een vast dak.

Roadster

De Roadster ruilt die vaste constructie in voor een stoffen dak dat beschikbaar is in vier tinten en een mechanisme omvat waarin rijkelijker gebruik gemaakt werd van aluminium en magnesium (om nog eens 3kg uit te sparen ten opzichte van z’n voorganger). Het gaat open en dicht in 10 tellen met een druk op de knop, zolang je 50km/u of minder rijdt.

Drie motoren

Audi presenteert deze TT Roadster met een 2-liter turbomotor op benzine of een centrale met gelijke inhoud die op diesel loopt. De eerste levert 230pk en 370Nm en is met 1.320kg ook de lichtste van de hoop. De diesel levert 184pk, maar kan de 2.0 TFSI met 10Nm overtreffen.

En dan is er nog de TT S - die een aangepaste tweeliter onder de kap krijgt. Wie daar tot de bodem alles uit de cilinders haalt, krijgt 310pk en 380Nm. Het is voldoende voor een acceleratietijd naar 100km/u van 4,9 seconden en een begrensde top van 250km/u.

Autosalon van Parijs 2014

Waar Audi deze strak gelijnde roadster voorsteld? Op het Autosalon van Parijs, natuurlijk. Begin oktober kan je er heen.