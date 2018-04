VW Golf Alltrack lust wel wat modder

Door: BV

Volkswagen zal begin volgende maand op het Autosalon van Parijs de Alltrack voor het Golf-gamma tonen. Dat is een stoerder aangeklede break die de Duitsers zien als een tussenstap tussen de Golf Variant en de Tiguan.

Hogere bodemvrijheid

Er hangt wat meer stootvast plastic aan de koets, al heeft VW er nu ook weer niet meer overdreven. Daardoor oogt het geheel nog steeds elegant. Voorts is de ophanging met 2cm opgekrikt en zegenen de Duitsers de aandrijflijn met een slimme tractiecontrole die modderploeteren mogelijk moet maken. Wie natuurlijk echt geloofwaardig wil zijn, zal moeten kiezen voor vierwielaandrijving.

Standaard is de Golf Alltrack ook voorzien van dakrails en wat grotere lichtmetalen velgen.

Beschikbare motoren

Er zijn vier motorversies leverbaar. Wie een benzine wil (en da’s bij ons zo goed als niemand) moet het altijd stellen met een 1.8 TFSI met 177pk. Dieselen kan vanaf 108pk met een 1.6 TDI. Een tweeliter is er ook - in twee vermogensversies. Met 148pk of 181pk.

De prijs?

De Belgische prijzen zijn er nog niet, maar voor Duitsland is er wel een vanafprijs bekend. Daar gaat hij minimaal € 29.300.