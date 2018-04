Facelift voor Fiat Doblo

Door: BV

Op het bedrijfsvoertuigensalon in Hannover heeft Fiat de opgefriste Doblo in het voetlicht gereden. Met nieuwe koplampen en een radiatorrooster dat het over een compleet andere boeg gooit, willen de Italianen tegelijk robuust en gesofisticeerd voor de dag komen. Aan de binnenzijde is de nieuwe boordplank en driezitsconfiguratie het grootste nieuws.

Motoren en Ecojet-technologie voor lager verbruik

Je vrachtjes laten slepen kan met een 1,3l diesel die 90pk opwekt en een 1.6 die 105pk opwekt. Een nieuwe ‘Ecojet’-gedoopte aanpassing zorgt ervoor dat beide diesels verder kunnen rijden op dezelfde hoeveelheid brandstof. Het omvat onder meer en start/stop-systeem, banden met een lage rolweerstand, meer vloeibare olie, enkele aerodynamische aanpassingen en een intelligente alternator. Door die technologieën in te schakelen zakt het verbruik tot 4,4l/100km en een CO2-afgifte van 115g/km.