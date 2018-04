Bi-turbodiesel voor nieuwe Ford Mondeo

Door: AUTO55

Sinds begin 2012 worden we bestookt met berichten over de intussen al lang niet meer zo nieuwe Ford Mondeo - die in de VS rondrijdt als Fusion maar nog steeds niet op de Belgische tabellen te bespeuren is. Beter laat dan nooit, denken ze bij Ford, want hij komt er wel degelijk zoals we in januari van dit jaar al lieten kennen. Toen gaven we je ook reeds een inkijk in het motorengamma. Wie er nog van dat lijstje ontbrak? Een door twee turbo's geholpen viercilinder diesel die 210pk en 450Nm in zich heeft. Dat is aardig krachtig, al erkent de Mondeo daarmee wel zijn meerdere in de op stapel staande VW Passat met z'n dubbel geblazen 2.0 TDI. Dat blok is immers nog eens 30pk vermogender.

We verwachten de nieuwe Mondeo in december bij de dealers.