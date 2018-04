VW Passat GTE verbruikt 2l/100km

Door: AUTO55

Het Autosalon van Parijs staat voor de deur, maar bij Volkswagen werd toch beslist om de Passat GTE al in de openbaarheid te brengen. Dat is een plug-in-hybride die in theorie slechts 2l/100km benzine consumeert en per kilometer amper 45g/km CO2 de lucht in blaast.

218 paarden

Onderhuids schuilen zowel een 1.4 TSI-benzinemotor met 150pk als een 115pk sterke elektromotor. In gecombineerde modus wordt er 215pk en 400Nm koppel opgewekt en via een DSG-automaat aan de wielen overgeleverd. Het resultaat? Een top van 220km/u en een sprinttijd tot 100 van minder dan 8 seconden. Volkswagen claimt dat je met een volle tank (50l) en een volledig opgeladen lithium-ion batterij tot 1000km ver kan rijden.

Hoe hij aan zijn knappe verbruiksopgave geraakt? Daar zit het feit dat de Passat GTE over een afstand van zo’n 50 kilometer geheel elektrisch kan rijden voor iets tussen. Opladen van de batterijen neemt overigens circa 4,5 uur in beslag (aan een normaal stopcontact). Via krachtstroom mag je daar 2 uur van aftrekken.

Blauw, blauw, blauw

De Volkswagen Passat GTE komt er als berline en als break. Ze herkennen doe je vrijwel meteen aan de hand van de diverse blauwe accenten, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde. Bovendien wijken de bumpers iets af van de reguliere uitvoeringen en rust de Passat GTE op exclusieve 17-duimers.

De verkoop start in de loop van volgend jaar.