Eindelijk beeld van Skoda Fabia Combi

Door: BV

Skoda had hem al aangekondigd voor een première later deze week op het Autosalon van Parijs, de vijfdeurs Fabia kregen we al te zien en hier is nu eindelijk ook beeld van de Fabia Combi.

Het gekende recept

Wat we al weten is dat de Fabia 9cm breder en 3cm lager werd dan z’n voorganger. In de koffer past een bagagevolume van 530l. Da's 25l meer dan voorheen. Wanneer de rugleuningen van de achterbank worden neergeklapt, dan bedraagt de pakruimte 1.395 liter, wat een zeer opmerkelijke en forse 90 liter minder is dan bij de voorganger.

Motoren

We overlopen de motoren, die natuurlijk ook allemaal in de hatchback te vinden zijn. Een 1.0l driecilinder met 60pk en een 1.2 TSI viercilinder met 110pk maken het benzine-aanbod uit en bij de diesels vinden we een 1.4 met 75pk en 105pk.