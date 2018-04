Audi TT Sportback vult nog een gaatje

Door: BV

Zoals aangekondigd heeft Audi op het Autosalon van Parijs de TT Sportback onthuld. Dat is een concept car voor een vierdeursversie van de TT. Die is niet alleen bijna 30cm langer dan de tweedeursversie maar ook nog eens 6cm breder. En ja, de kans is erg groot dat hij in productie gaat.

Viercilinder turbo

Onder de kap zit een tweeliter viercilinder benzinemotor. De lucht wordt met een druk van 1,8 bar in de cilinders geperst. En hoe meer lucht je erbij geperst krijgt - hoe hoger het vermogen. In casu bedraagt dat al 400pk - of exact 200pk per liter. De vier wielen en een DSG-automaat worden ingeschakeld voor de aandrijving en dat mist in elk geval het effect niet. Na amper 3,9 tellen kan je met de TT Sportback Concept de naald voorbij de 100 zien denderen. Digitaal, want het dashboard en interieur is op een wat frivolere bekleding na, identiek aan dat van de TT Coupé en Roadster.

Om het eindresultaat nog net iets dikker te laten lijken, zijn de wielkasten gevuld met 21-duims lichtmetaal en werd 3cm veerweg geofferd. Schopt hij het ooit tot productie, dan zal Audi daarin net iets meer maat houden.