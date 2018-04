Rolls-Royce Phantom Metropolitan Collection is waar meesterwerk

Door: BV

Met veel plezier bouwt Rolls-Royce je een Phantom (of eender welk ander model) dat helemaal op je persoonlijke smaak is afgestemd. En tegelijk vindt de constructeur met de regelmaat van de klok zelf inspiratie voor uitzonderlijke creaties. In regio’s, speciale gebeurtenissen uit het verleden (zoals bij de Waterspeed Collection) of zelfs architectuur. Deze Phantom Metropolitan Collection is immers een ode aan de wolkenkrabber. Hij is zopas voorgesteld op het Autosalon van Parijs.

Onnavolgbaar vakmanschap

De gestileerde vormen van torengebouwen zijn ingewerkt in tal van meer en minder opvallende details. Het meest in het oog springen de sierlijsten die geheel met de hand uit stukjes fineer worden samengesteld. Je ziet het in de boordplank en op de picknicktafels achteraan. Meer dan 500 stukjes fineer worden ervoor als een puzzel bij elkaar gelegd.

Penseelkunstenaar Mark Court zal elk van deze Phantoms - Rolls wil er 20 stuks van bouwen - voorzien van een simpele, gestileerde ‘coach line’ op de flank, die in z’n sierelement ook weer verwijst naar het overheersende thema. En dan is er nog het sierstikwerk - alweer in de vorm van een abstract silhouet van een gebouw. Daar gaan 6.800 steken in zitten.

Speciale klok

De Britten voor het interieur uit in Aetherius grijs leder en lakken de buitenzijde in een donkere lak die Tungsten heet. Met de aanpassingen hebben we het dan wel gehad. Of neen, nog één - in de boordplank zit nu een speciaal klokje met een roterende ring die je de tijd van 24 verschillende steden ter wereld kan opgeven.