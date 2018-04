Ermenegildo Zegna doet de Maserati Ghibli

Door: BV

Modehuis Ermenegildo Zegna nam eerder al eens een Maserati Quattroporte onder handen. Die behandeling beviel zo goed, dat de Italianen de handen nu nog eens in elkaar sloegen voor een speciale uitgave van de Ghibli. Die is gebaseerd op de Ghibli S Q4, heeft een specifieke Azzurro Astro koetswerkkleur en rust op gelakte 20-duims lichtmetalen velgen.

Leder en zijde

De belangrijkste wijzigingen vinden we echter aan de binnenkant, waar nagenoeg alle materialen opnieuw bekeken werden. Leder van Poltrona Frau en een stofweefsel uit twee tinten zijde domineren de aankleding. Er zijn ook inzetstukken in carbon, aluminium dorpellijsten en zwarte vloermatten vullen de aardetinten in de cabine aan.

Vierwielaandrijving

Aan de techniek wordt niet geraakt. De zescilinder (in V-vorm) met twee turbo’s, stuurt nog steeds 410pk en 550Nm naar de vier wielen. Dat is voldoende voor een top van 284km/u en een sprintje naar 100 in 4,8 seconden.