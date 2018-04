Brussel krijgt 50 elektrische taxi's, uit China

Door: BV

De Brusselse overheid wil emissieloos vervoer introduceren in de hoofdstad. De eerste stap is een lot van 50 elektrische Taxi’s. Daarvoor werd een aanbesteding uitgeschreven die werd gewonnen door het Chinese BYD (van Build Your Dream). Die zijn door de autobouwer zelf geleverd. De eerste exemplaren werden deze zomer al ingeschreven, maar de voorstelling van het initiatief vindt pas op 15 oktober plaats in het bijzijn van Pascal Smet - de Brussels Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

BYD e6

Het model van dienst is de BYD e6. Een monovolume die in z’n elektrische uitvoering wordt aangedreven door een 75kW (90pk) sterke elektromotor. De topsnelheid bedraagt 140km/u, maar de fabrikant gaat ervan uit dat taxi’s die eigenlijk niet nodig hebben. Als de auto’s binnen de stadsgrenzen blijven, hebben ze een autonomie van 300km op een enkele batterijlading. BYD - dat wereldwijd reeds meer dan 800 BYD in dienst heeft bij taxibedrijven, zegt dat de auto’s een shift van 24u kunnen volmaken met slechts één korte tussentijdse oplaadbeurt. Laat ons dan wel hopen dat die valt op een ogenblik dat het land er voldoende stroom voor heeft…