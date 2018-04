Bugatti moet nog van 20 Veyrons af

Door: BV

Een beetje normaal automerk ligt niet wakker van een voorraad van 20 wagens. Maar bij Bugatti ligt dat net even anders. Daar is elke auto immers anderhalf miljoen euro waard. We gaven eerder al aan dat de Franse VW-dochter het moeilijk heeft om de laatste exemplaren van de fabelachtige Veyron te verkopen. Het bedacht eerder al de Légendes de Bugatti-reeks, maar ondanks de aandacht die al die speciale edities genereerden, staan er toch nog een hoop exemplaren op een eigenaar te wachten.

Werk aan opvolger gaat door

“ De gemiddelde Bugatti-klant heeft 84 auto's, 3 privéjets en één jacht ”

Vanuit Volkswagen komt inmiddels het signaal dat er geen sprake van is dat Bugatti op een dwaalspoor wordt gezet. Het bedrijf komt wel degelijk met een opvolger. Daar circuleert zelfs al een naam voor: Chiron. Die is niet bevestigd, maar we zetten eerder al 7 redenen op een rij waarom die benaming veel kans maakt. Die lees je hier.

Welke vorm de opvolger exact zal aannemen is nog altijd niet duidelijk. De VW-group speelt naar verluidt met drie verschillende ideeën.

De gemiddelde Veyron-klant

Dat de Bugatti Veyron een select cliënteel aanspreekt is geen geheim. Maar Wolfgang Durheimer - die aan het hoofd staat van zowel Bugatti als Bentley - liet zich onlangs enkele interessante statistische gegevens ontvallen. Zo weet hij dat de gemiddelde Bugatti-klant niet minder dan 84 auto’s in de garage heeft staan (neen, het is geen tikfout). Hij beschikt ook over 3 privéjets en één jacht.