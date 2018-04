PGO Coastline heeft bikini-dak

Door: BV

Het Franse PGO bouwt al jaren replica’s die meer dan een beetje lijken op de Porsche 356, maar waarvoor techniek van Peugeot wordt gebruikt. Daaraan wijzigt deze nieuwe productieversie niets. Maar deze ‘Coastline’ gedoopte variant, nestelt zichzelf toch weer in een nieuwe deelniche.

Bikinidak

We spotten nieuwe bumperschilden, een specifieke interieuraankleding met vooral veel Alcantara naast het gebruikelijke leder, maar het grootste onderscheid wordt gemaakt door de dakconstructie. Die is erg minimalistisch en van het type ‘bikinitop’. Dat is een wegknutselbaar dakje dat door twee lintjes aan de achterzijde van de auto wordt opgespannen. Eronder zien we twee bulten die aan een Speedster doen denken en bepalend zullen zijn voor de look wanneer toch helemaal zonder dak - wat duidelijk de bedoeling is - wordt gereden. De PGO Coastline is meteen te bestellen.