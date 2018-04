Nieuwe Volvo-viercilinder heeft 450pk

Door: AUTO55

Volvo is een nieuwe benzinemotor rijker. Veel willen de Zweden er niet over kwijt, maar de zogeheten High Performance Drive-E Concept-aandrijflijn met Triple Boost-technologie noteert alvast één klinkende waarde: een vermogen van liefst 450pk. En dat is best bijzonder. Het gaat hier immers slechts om een 2-liter viercilinder.

Elektrische turbo

Het blok beschikt over een elektrisch aangedreven turbo die twee andere, parallel geplaatste turbo’s sneller op toeren moet brengen. Twee brandstofpompen genereren ondertussen een brandstofdruk van maar liefst 250 bar, wat uiteindelijk resulteert in het hoge vermogen en een motorkarakter zonder turbogat. Tot zover is dat ook meteen alles wat Volvo over de nieuwe viercilinder te zeggen heeft. Over serieproductie dus geen woord, maar dat we hier meer van gaan horen is vrijwel zeker. Eerder presenteerde het merk nog de T8 Twin Engine, een 400pk sterke viercilinder-hybride voor de nieuwe XC90.