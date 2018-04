Zoveel kost de Mercedes C63 AMG in België

Door: AUTO55

Alles wat je nog niet wist over de nieuwe Mercedes C63 AMG hadden we al voor je opgelijst. Wat we echter nog niet konden verklappen was de prijs. Tot nu.

Het minimumprijskaartje voor een C63 AMG bedraagt in België € 81.675. In ruil voor dat bedrag krijg je een 475pk sterke berline meegeleverd. Maar daar kan natuurlijk nog wat bij - voor een meer praktische break bijvoorbeeld. Die kost minstens € 83.369, een vermeerdering van bijna € 1.700 ten opzichte van de vierdeurs. En daarmee zijn we er nog steeds niet. Mercedes heeft van elk immers ook een S AMG in de aanbieding. Die 'S' staat voor 35pk en 50Nm extra, maar uiteraard ook voor een aanschafprijs die fors hoger ligt. Voor de C63 S AMG berline vraagt Mercedes € 90.145, voor de C63 S AMG break wordt € 91.839 verlangd. Een koopje?