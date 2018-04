Japan verwelkomt Toyota GT86 14R60

Door: AUTO55

Al sinds de introductie van de Toyota GT86 / Subaru BRZ is er vanuit het grote publiek vraag naar een meer potente versie. Het chassis van de speelse sportcoupé en diens bijna identieke tweelingbroer kan namelijk meer aan dan de voorziene 200pk geleverd door de 2-liter boxermotor. Een pak meer zelfs, en toch blijven we tevergeefs op een turboversie wachten. Dat de Japanners geen zin hebben om ons daarop te trakteren hebben we al langer in de smiezen, maar ze vinden wel de tijd om meerdere racy varianten zonder extra vermogen los te laten. Deze GT86 14R60 is daar het laatste voorbeeld van.

Voor de opwinding de overhand neemt; de 14R60 zal enkel in Japan worden verkocht en zoals gezegd blijft het aantal paardenkrachten steken op 200. Al wil dat hoegenaamd niet zeggen dat er niet aan de auto gesleuteld is geweest. Onder de lijst van aanpassingen noteren we, behalve de meer dan kloeke koetwerkkit met inbegrip van een knoert van een achterspoiler, ook een reeks veranderingen die onderhuids hebben plaatsgevonden. Daar zijn: een geoptimaliseerde luchtinlaat, een raceluchtfilter, een extra oliekoeler en een bijgeschaafde zesbak met een straffere koppeling en een lichtgewicht vliegwiel. Voorts is de ophanging instelbaar, is de koets er stijver op geworden en bijten de remmen harder door.

Gelimiteerd

Toyota Japan zou slechts 100 exemplaren leveren, allen met een prijskaartje van ¥ 6.300.000 (omgerekend € 45.870).