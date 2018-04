Australische McDonalds gebruikt Ferrari voor thuisbezorging

Door: AUTO55

Het is crisis, maar blijkbaar niet voor een lokaal McDonalds-filiaal in het Australische Melbourne. Dat zet momenteel namelijk een 490pk sterke Ferrari F430 Spider in om leveringen aan huis te bezorgen. Het gaat weliswaar om een promotiestunt, maar toch. Klanten die voor minstens 25 dollar (omgerekend € 19) bestellen krijgen er mee te maken, op voorwaarde dat ze ook nog eens 4,95 dollar (€ 4) voor de levering zelf neertellen. Het project ging in augustus van dit jaar van start.