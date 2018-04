LaFerrari-topingenieur verkast naar BMW

Door: BV

BMW heeft Roberto Fedeli bij Ferrari losgeweekt. Daar was z’n laatste grote wapenfeit de technische verantwoordelijkheid over de LaFerrari. Hij begint in november bij BMW.

Speculaties over i9 zwellen aan

Over de komst van een topmodel in de vorm van een i9 - die nog veel straffer hoort te zijn dan de i8 - wordt al langer gespeculeerd. Het Duitse bedrijf heeft immers wel wat last om de leuze van ‘Freude am fahren’ hoog in het vaandel te houden. In recente modellen van het bedrijf is er minder en minder in terug te vinden en om te verhinderen dat het grote publiek vroeg of laat tot diezelfde conclusie komt, helpt zo’n topper natuurlijk. De verhuis van Fedeli naar BMW wakkert de geruchten aan, ook al geeft het merk helemaal geen indicatie van welke verantwoordelijkheden de Italiaan bij z’n aankomst in Munchen toebedeeld krijgt.