Ja, Rolls-Royce maakt de Wraith helemaal groen als je wil

Door: BV

Michael Fux is een Amerikaanse industrieel die een fortuin verdiende aan matrassen met een speciaal soort schuim. Maar dat is niet waarom we er een item aan wijden. De man heeft een uitgebreide autocollectie (sommige bronnen hebben het over tot 100 voertuigen) en een bij tijden wat aparte smaak. Daarvan getuigt deze nieuwe toevoeging aan de Fux-garage. Een wel erg groene Rolls-Royce Wraith.

Geen stijlpolitie

De Britse autobouwer Rolls-Royce maakt er een erezaak van de meest uiteenlopende wensen van z’n klanten in te willigen. En het zegt er ook meteen bij, dat het geen uitspraken doet over de smaak van de klant. Als hij dus naast een limoengroene en crèmekleurige buitenzijde ook nog eens een interieur in dezelfde aparte tint wil, dan gaat Rolls hem niet tegenhouden. Oordeel zelf of het geslaagd is.