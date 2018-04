Mercedes G-klasse terug na 26-jarige wereldreis

Door: AUTO55

Zesentwintig jaar. Zolang is de nu 76-jarige Duitser Gunther Holtorf met zijn indertijd gloednieuwe Mercedes 300GD genaamd 'Otto' onderweg geweest in een reis rond de wereld, waarbij in totaal 215 landen werden aangedaan. De grens van 200.000km werd in Argentinië overschreden - in 1998 - en ook landen als Syrië, Kazachstan (de teller wees inmiddels 500.000km aan) en Afghanistan stonden op het programma. Nu Otto uiteindelijk de eindbestemming in Berlijn heeft bereikt, staat de meter op zo'n 890.000km.

Reispartners

De eerste jaren was Holtorf met zijn derde vrouw op pad, in Afrika, maar (ook) dat huwelijk hield geen stand. Dus deed hij in 1990 beroep op weekblad Die Zeit om een nieuwe reispartner op te scharrelen. Die vond hij in een zekere Christine, toen 34, die in 2010 aan de gevolgen van een tumor overleed - twee weken nadat het koppel in het huwelijksbootje was gestapt. Voor de rest van de trip kreeg Holtorf steun van Mercedes aangereikt.

Geen risico's

De man was voorzien op pech. In aluminium kisten op het dak lagen niet minder dan 400 reserve-onderdelen verborgen, al bleven nachtmerries wel uit. De meeste tegenslag kende Otto in Madagascar, waar nieuwe carrosseriepanelen moesten worden besteld na een ongeval en in het Andesgebergte was op 5 kilometer hoogte een aslager aan vervanging toe.

En nu?

'Otto' zal binnenkort worden tentoongesteld in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.