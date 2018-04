Tecnicar Lavinia: 300km/u op stroom alleen

Door: AUTO55

Voor alle duidelijkheid: de sportwagen op de foto's bestaat (nog) niet echt, maar men is er wel aan bezig. 'Men', dat is de Siciliaanse firma Tecnicar en 'er', dat is een puur op stroom rijdende exoot die Lavinia is gedoopt en door Giuseppe Ferrazzano is ontworpen.

300km/u

De Lavinia zou, eenmaal van de band gerold, in 3,5 tellen naar 100km/u moeten kunnen scheuren en toppen bij maar liefst 300km/u. Dit dankzij een elektromotor die zomaar eventjes 800pk opwekken kan. Wanneer (en of) de snelle Siciliaan er precies komt is nog niet geweten.