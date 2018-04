Met 365pk en voorruit: Ariel Atom 3S

Door: BV

Het is op zich al een klein mirakel dat je de Ariël Atom in de VS kan kopen. Hij wordt er lokaal gebouwd door een bedrijf dat TMI Autotech Inc. heet en verschilt een klein beetje van de Europese edities om te voldoen aan de plaatselijke regelgeving. En hij is verkrijgbaar met andere motoren. Deze nieuwe 3S bijvoorbeeld, die zich verplaatst op een wolk turbodruk. Die pept de bij Honda betrokken 2,4l benzinemotor op tot zo maar eventjes 365pk en 420Nm.

Drie versnellingsbakken

De 3S kan je krijgen met een gewone zesbak, eentje met extra korte verhoudingen of een sequentiële bak die natuurlijk het snelst door de tandwielen raast. In dat laatste geval kan de combinatie vanuit stilstand naar 60Mph (96km/u) knallen in amper 2,8 tellen. Remmen met vier zuigers en een instelbare ophanging moeten dat enigszins controleerbaar laten verlopen.

Met voorruit

In de Europese Atoms is het vizier van je helm ook meteen je voorruit. Maar Amerikanen dragen niet zo graag een pot op hun hoofd - en daarom zal deze 3S voorzien zijn van een voorruit ook al is ze op de vrijgegeven illustratie niet te zien. De prijs is niet mals - hij zal net geen $ 90.000 kosten.