Mercedes geeft toe aan trends met G-Klasse 35 Edition

Door: BV

De Mercedes G-Klasse was altijd al een rots in de branding. Een auto die niet toegaf aan trends, maar gewoon z’n eigen koers volgde. Tot nu, want met de 35 Edition - ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het model - probeert de Duitser zich alsnog trendy voor te doen.

Gekleurd dak

De belangrijkste aanpassingen zijn een AMG-stuurwiel, een dakaankleding in microvezel (aan de binnenkant dus) en de keuze voor een koetswerk met twee tinten. Zilver voor de koets en zwart voor het dak, de wielen en de spatbordverbreders. En de buitenspiegels natuurlijk.