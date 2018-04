Nieuwe teasers Audi A9 concept

Door: BV

Anderhalve maand nadat Audi ons op het Autosalon van Parijs een blik heeft gegund op een vierdeurs Audi TT, is het daar alweer met een nieuwe modellijn. Ditmaal is het een nieuwe gammatopper - wellicht ook met vijf deuren. Die zal A9 heten en wordt voorafgegaan door een studiemodel - de Prologue - dat binnen twee dagen op het Autosalon van Los Angeles zal worden getoond. Die concept car meet 5,1m bij 1,95m en is net geen 1,4m hoog. Het ontwerp ervan valt onder de verantwoordelijkheid van Audi's nieuwe hoofddesigner Marc Lichte.

Productieversie in 2017

De A9 zal gebouwd worden op een grote variant van Audi’s multifunctionele MLB-platform (met de motor in lengterichting). In 2017 hoort hij in productie te zijn. En reken al maar meteen op een pittige S9 waarvoor een 4-liter V8 met ten minste twee turbo’s en 600pk werkijver wordt genomineerd.