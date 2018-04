Deze Toyota heeft 520pk, rijdt niet eens

Door: BV

Toyota past z’n recept voor auto’s nu ook toe op drijvende objecten. Deze 5,6 ton zware Ponam-31 (dat is natuurlijk de lengte in voet, oftewel dik 10 meter) is dan ook geen designtopper en pakt niet uit met de meest exotische materialen, maar hij biedt wel comfortabel plaats aan 12 personen binnen een formule die relatief toegankelijk is.

2 dieselmotoren

Voor de aandrijving zorgen twee aangepaste 3-liter viercilinder dieselmotoren. Die wekken elk 260pk op, waardoor deze creatie van Toyota Marine in het totaal 520pk opwekt. Het uurverbruik is niet meegegeven, maar met 620l in de tank mag je je hoe dan ook aan een gezonde autonomie verwachten.