OPC Line voor nieuwe Opel Corsa

Door: AUTO55

Voor wie de nieuwe Corsa nog een tikkeltje te braaf is, heeft Opel een oplossing in petto. Nog geen snelle OPC-versie, wel een OPC-pakket dat zich enkel op het in- en exterieur fixeert. Het omvat een spoiler op het dak, een gechromeerde einddemper, sportieve zijschorten, een lip onder de voorbumper en zwarte accenten her en der voor de buitenkant, en onder meer een onderaan afgeplat stuurtje, pedalen uit lichtmetaal en een in leer gewikkelde versnellingspookknop voor de binnenkant. Het motorengamma blijft gelijk.