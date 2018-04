VW Saveiro Surf: leuk, maar niet voor ons

Door: AUTO55

Speciaal voor de Zuid-Amerikaanse markt heeft Volkswagen op het autosalon van Sao Paulo de Saveiro Surf voorgesteld, een studiemodel gebaseerd op de gewone Saveiro die op zijn beurt van de Fox afstamt. De compacte pick-up laat zich aandrijven door een atmosferische 1.6-liter die zowel benzine als ethanol lust en laat zich koppelen aan een handgeschakelde vijfbak. Op benzine wordt maximaal 101pk ontwikkeld, op ethanol wordt dat 104pk. Of Volkswagen plannen heeft met de Saveiro Surf is nog onduidelijk. Dat het model aan de overkant van de Atlantische Oceaan blijft kunnen we wel garanderen.