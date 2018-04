Raceversie Nissan Micra kost € 13.881

Door: AUTO55

In Canada roept de Nissan-invoerder een nieuw raceklassement in het leven. Het heet de Nissan Micra Cup en gaat van start in mei 2015. Elk evenement zal doorgaan in Quebec en wordt opgedeeld in twee races van 30 minuten, voorafgegaan door een kwalificatiesessie die eveneens een half uur duurt.

Ruim 25 door JD Motorsports onder handen genomen Micra's zullen worden ingezet. Allen krijgen ze een speciaal aan de noden aangepaste zestienhonderd, een Nismo-ophanging, performante remmen en een sportuitlaatsysteem. Pirelli zorgt voor de aanvoer van banden. Het totale prijskaartje? Net geen 20.000 Canadese dollars. Dat is minder dan € 14.000.